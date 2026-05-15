日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日午後２時から、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯の日本代表メンバーを発表する。世界一を目指す２６人のメンバーに誰が選ばれるのか。本大会を現地で取材する記者４人の予想を紹介する。３枠とみられるＧＫは早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、鈴木彩艶（ざいおん、パルマ）で４人の意見が一致した。２３歳の正守護神・鈴木は飛び級でＵ―１７、２０Ｗ