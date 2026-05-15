デビュー８年目の菅原明良騎手＝美浦・フリー＝が、日本を離れ豪州で騎乗することが５月１５日、分かった。期間は６月７日の安田記念ウィークの騎乗終了後から、年内いっぱいを予定している。昨年から武者修行を考えていたという２５歳は「ここ２、３年でいろいろな国に行かせていただいて、より行きたい気持ちが強くなりました。オーストラリアは馬群が密集していて、しっかり馬をコントロールする技術だったり、求めているもの