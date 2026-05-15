最近1週間(今日15日午前10時まで)に震度1以上の揺れを観測した地震は45回で、このうち震度3以上の地震は6回となっています。昨日14日は東北で震度3以上の地震が相次いで発生し、今日15日未明には東京都小笠原村で震度3を観測する地震がありました。日ごろから地震への備えを進めておいてください。最近1週間の地震回数最近1週間(今日15日午前10時まで)に震度1以上の揺れを観測した地震は45回で、このうち震度3以上の地震は6回とな