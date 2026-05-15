◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強）楽天の繁永晟内野手が１５日、出場選手登録を抹消された。中大から２５年ドラフト３位で入団。ファーム・リーグで３０試合に出場し、打率３割３厘、１１打点の成績を残して、２日にプロ初昇格を果たしていた。１軍では３試合にスタメン出場するなど５試合に出場して９打数無安打。プロ初安打はお預けとなった。代わってルーク・ボイト内野手が再昇格する。２