◆米大リーグホワイトソックス６―２ロイヤルズ（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・ロイヤルズ戦に「３番・一塁」で先発出場。１打数無安打も３四球でチームの５連勝に貢献。昨季まで３年連続１００敗以上の“弱小球団”が開幕直後を除くと２２年以来４年ぶりの貯金１となった。ロイヤルズ先発は技巧派左腕ブービッチ。村上は初