マツダファンフェスタ2026では「マツダ787B」関連コンテンツが充実！ マツダファンフェスタ（写真はイメージ） マツダファンフェスタは、「ファンと共に、もっとクルマを楽しむ場」をコンセプトにした、クルマ好きはもちろん、家族連れまで幅広い層が楽しめるイベント。ファン同士の集いや、マツダ開発者との交流、キッズ向けコンテンツ、モータースポーツなどの各種コンテンツを通じて、新たな発見や