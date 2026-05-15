あなたは読めますか？突然ですが、「陶冶」という漢字読めますか？教育や自己啓発などの文脈で使われる、非常に格調高い言葉ですが、いざ漢字で提示されると読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「とうや」でした！「陶冶」とは、陶器を焼き、鋳物を鋳造することを意味します。そこから転じて、人の才能や性質を練り上げ、立派なものに作り上げること、つまり人格を磨き上げ、教育することを指す