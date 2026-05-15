あなたは読めますか？突然ですが、「携わる」という漢字読めますか？ビジネスシーンや自己紹介などで非常によく使われる言葉ですが、いざ漢字で書かれると読み方に迷う方もいるかもしれません。気になる正解は……「たずさわる」でした！携わるは、ある物事に関係を持つことや、仕事としてその作業に従事することを意味します。手を取り合って一緒に行うというニュアンスが含まれており、単に作業をするだけでなく、責任を持って参