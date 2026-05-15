秋田県の知られざる魅力を伝えるため、得旅キャンペーンの第1弾「まだバレてない秋田県。」がスタート。同県の観光戦略課は、＜知らないだけで実は近い、知られていないだけで実はすごい「まだバレてない秋田県。」＞の魅力を伝えるため、新たな取組みを始めました。秋田県は、東京から飛行機でわずか約60分。大阪からでも約90分のロケーション。「行きにくそう」というイメージとは裏腹に、実は秋田県は主要都市からのアクセスが