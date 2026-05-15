プロ野球・楽天は15日、金子京介選手を支配下選手登録したと発表しました。金子選手は神奈川大から2025年育成ドラフト4位で入団、現在22歳です。今季は34試合に出場し、打率.234、7本塁打、21打点を記録。直近の日本ハムとの2軍戦ではマルチヒットを記録しています。球団を通じて金子選手は「うれしい気持ちと、もっと頑張らないといけないという気持ちです。ここまで関わってくださった皆さんには感謝しかありません。一軍でホー