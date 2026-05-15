『戦いすんで日が暮れて』で直木賞を受賞した作家の佐藤愛子さんが、4月29日に老衰のため亡くなったことを15日、小学館が発表しました。102歳でした。小学館によると、佐藤さんは1923年11月5日、大阪生まれ。1969年に『戦いすんで日が暮れて』（講談社）で直木賞を受賞。1979年には『幸福の絵』（集英社）で女流文学賞、2000年には『血脈』（文藝春秋）の完成により菊池寛賞を受賞。2017年には旭日小綬章を受章しています。エッセ