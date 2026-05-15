女優で歌手の南野陽子（58）が、14日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。恋人選びに関する秋元康氏のアドバイスを明かした。番組では秋元氏とトーク。南野は、アイドル時代に秋元氏からもらったアドバイスについて「秋元さんに彼氏とか好きな人ができたら『じゃんけん強い？』って聞けってすごい言われて」と振り返り、「みんな『強い』とか『どうだろう』とか『弱い』とか、いろんな意見がありまし