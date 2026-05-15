米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優の桃井かおり（75）が13日、自身のインスタグラムを更新。ハマグリの焼きそばなどの手料理が並ぶ食卓の写真を披露し、その“センスが光る”食器のチョイスに「お皿がおしゃれ過ぎますね」「取り皿がワイルドだなぁ〜」などと反響が寄せられている。【写真】「ワイルドだなぁ〜」ヒョウ柄の取り皿が並ぶ“手作り焼きそば”メインの食卓ショット桃井は「蛤の塩焼きそば！野菜のお残り総参加