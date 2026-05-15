お笑い芸人くまだまさし（52）が15日までにXを更新。入院し手術を受けた妻の安静期間が終了したことを報告した。くまだは「先月、奥さんが手術をしまして1ケ月は安静の状態でした」と切り出し、「それで今日術後の1ケ月検診に行ってきました検査の結果、術後特に異常もなく、無事に安静期間を終了しましたー」と報告。「って事で今日は奥さんが楽しみにしてた1ケ月ぶりのアルコール解禁です家族で乾〜杯」と祝杯をあげた写真も