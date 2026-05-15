政府は１５日、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を閣議決定した。証拠開示の義務化や、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て（抗告）の原則禁止が柱。再審に関する刑訴法の規定は戦後一度も見直されたことはなく、政府は今国会での成立を目指す。改正案では、裁判所が当事者の請求を受け、検察官に証拠開示命令を出すことを義務化する。対象は「再審請求の理由に関連する証拠」で、その範囲が不当に狭くならないように留