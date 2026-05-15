「ホワイトソックス６−２ロイヤルズ」（１４日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が七回の第４打席でヒヤリとするシーンがあった。２死無走者で迎えた打席。カウント１ストライクからの２球目だった。ロイヤルズのランジが投じたフォーシームが村上の懐へ。捕手も捕球することができなかった１球は瞬時に体をくの字に曲げながら退避行動を取り、間一髪でかわした。この１球に本拠地スタンドは大ブーイングがわき