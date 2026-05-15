J1京都は15日、チョウ貴裁監督（57）と双方合意の上、今季限りで契約を解除すると発表した。チョウ貴裁監督は21年、当時J2だった京都指揮官に就任。ハイプレスと運動量をベースにした攻撃サッカーを浸透させ、1年でチームを12年ぶりのJ1昇格に導いた。J1昇格後3年間は残留争いに巻き込まれたが、昨年はクラブ史上最高順位のリーグ3位。クラブ史上初のACLE出場権も獲得した。すでに浦和が来季監督の就任オファーを提示している