SNSを悪用した投資詐欺の受け子とみられる71歳の男が逮捕されました。中沢正雄容疑者（71）は仲間と共謀し、70代の男性に嘘の投資話を持ち掛けて、現金1500万円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、男性はSNSを通じてつながった証券会社を名乗る人物から、投資に必要なアプリを使うよう指示されていて、アプリ上では一時、1億円を超える利益が出たように表示されていました。男性はこれまでに投資資金として8