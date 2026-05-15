EXITりんたろー。（40）が15日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に生出演。第2子となる女児が産まれたことを祝福されて喜んだ。MC麒麟川島明から「めでたいニュースが飛び込んでまいりました。りんたろー。さん、第2子となる女の子が誕生しました」と紹介された。りんたろー。は「ありがとうございます」と大喜びして、川島から番組マスコットのラッピーなどのぬいぐるみなど記念品を受け取った。第2子誕生は4月末の金曜