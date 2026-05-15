IT企業で外部パートナーとして働く30代のAさん。契約書上は「業務請負」となっていますが、その働き方は正社員とほとんど変わりません。毎朝9時の朝礼への参加を義務付けられ、業務の進め方も上司から細かく指示されます。【漫画】「上を出せ！」クレーム客から迫られたらすべきこと「プロとして現場になじまなければ」と無理をしてきたAさんでしたが、徐々に不安が募ります。業務上のトラブルが起きても会社側は「契約外だから」