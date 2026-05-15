お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後12時55分〜）の5月17日放送回では、東京都江戸川区に暮らす22歳の夫と24歳の妻が登場します。【写真】寝袋で芋虫状態になる夫としっかり布団で寝る妻不動産会社での出会いが、まさかの展開に…2人が出会ったのは、なんと不動産会社！秋葉原に住みたいと物件探しに訪れた夫と、その担当者だった