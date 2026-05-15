トヨタの「コンパクトセダン」実車公開に反響あり！2026年3月25日から4月5日まで、タイのバンコクで「第47回バンコク インターナショナル モーターショー2026」が開催されました。トヨタブースには、多くの注目モデルが顔を揃えていましたが、その中でも一際存在感を放っていたのが、コンパクトセダンの「ヤリスATIV」です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「コンパクトセダン」です！（30枚以上）ヤリスATIVは、2017