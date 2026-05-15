将来の職業や学びたいこと、やりたいことがあるなど目標達成のために進学する大学。しかし、やりたいことが決まっていなくても、とりあえず大学に進学するというケースもありますね。先日ママスタコミュニティには、「学びたいことがあるから大学に行くのは珍しいの？」という疑問が投稿されていました。『初対面の人と話していたところ、同じ大学3年の子どもがいることがわかりました。その人のお子さんはあるスポーツに力を入れ