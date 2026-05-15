大人が満足できるスポーツ2ドアクーペとして人気を博しているLC500。レクサスのフラッグシップモデルでもあり、その存在は威風堂々としたもの。走行性能も当然その名に恥じないハイスペックを誇る。生産終了がアナウンスされたLC500を、無類のクルマ好き、ゴルフ好きとして知られる松任谷正隆さんが改めて語る！【写真】切れ味抜群のカッコよさ！ 日本刀をモチーフにしたルーフライン編集部（以下、編）：松任谷さんが今回は選ぶと