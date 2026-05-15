＜全米プロ初日◇14日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ 現在ツアーのポイントランキングで7位につける久常涼が、“プロゴルファーN0.1”を決める大会でも臆せず戦っている。初日は7バーディ・4ボギーの「67」。5度目のメジャー大会で初の首位発進を決めた。【連続写真】個性派 久常涼のスイングを分析「本当にラッキーでした。バーディがたくさん取れた。今日はプレーが楽に感じられました」。