新型コロナウイルスに感染後、頭痛や倦怠感などの症状が続く後遺症について、患者やその家族らの団体が厚生労働省に診療体制の拡充などを求める要望書を提出しました。【映像】要望書を受け取る仁木厚労副大臣患者ら「きょうは要望しに来ました。よろしくお願いします」新型コロナウイルスについては感染後、数カ月が経ったにもかかわらず、倦怠感や頭痛のほか、「ブレインフォグ」と呼ばれる頭の中に霧がかかったような状態が