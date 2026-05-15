米中首脳会談の議論の内容に注目していた台湾当局は、台湾の扱いをめぐって「驚くような内容はなかった」と評価しました。【映像】米中首脳会談の様子台湾当局で対中事務を担当する大陸委員会は14日の会見で米中首脳会談について「アメリカ側とも緊密に連絡を取り合っており特に驚くような内容はなかった」と説明しました。また「台湾が（結果次第で）何らかの被害を受けるような事態にはなっていない」とも述べました。一