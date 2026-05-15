イギリスのスターマー首相への退陣圧力が強まる中、保健相が辞意を表明しました。与党・労働党の党首選出馬に向けた準備とみられます。【映像】辞意を表明したストリーティング保健相イギリスのストリーティング保健相は14日、自身のSNSでスターマー首相に宛てた書簡を公開し、「あなたのリーダーシップに対する信頼を失った」として辞意を表明しました。さらに「あなたが次の総選挙で労働党を率いることがないのは明らかだ