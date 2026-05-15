KINTOは14日、トヨタ自動車が同日に発売した『ランドクルーザー“FJ”』について、サブスクリプションサービスでの取り扱い（個人・法人）を開始した。【画像】KINTOでのトヨタ『ランドクルーザー“FJ”』月額使用料一覧「もっと多くのお客様にもっと気軽にランクルを楽しんでいただきたい」という思いから開発された『ランドクルーザー“FJ”』シリーズ。扱いやすいサイズでありながら、ランクルが長年にわたり培ってきたラン