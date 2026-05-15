アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談が14日、北京で始まりました。両首脳の思惑や“台湾問題”への姿勢はどのようなものだったのか。山崎大輔・ワシントン支局長と、柳沢高志・NNN中国総局長の2人に、最新情報を聞きました。■国営の新華社通信が「速報」藤井貴彦キャスター「アメリカと中国側双方の取材の内容について、2人に伺っていきます。最初に聞きたいのが、日本政府も非常に注目している台湾問題に