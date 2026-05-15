ロックユニット・VINYLが14日までに公式Xを更新し、ギタリスト・鈴木新の体調不良にともない、一部公演をキャンセルすることを発表した。【画像】VINYL・鈴木新が緊急入院公式Xからの報告全文発表では、「昨夜、ギタリストの鈴木が持病である肺気腫に加え、中度の肺炎を併発し一時呼吸困難となったため、医師の判断により緊急入院をいたしました」と報告。「幸い命に別状はなく、現在は経過観察のもと療養しております」と現