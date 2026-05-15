自民党は15日、国旗損壊罪創設に関するプロジェクトチームの会合を開き、法案の骨子について議論した。【映像】岩屋氏「一万歩譲って」立法するにしても「過剰規制」慎重派の岩屋毅・前外務大臣は記者団の取材に応じ、「私の考えは一貫していて、こういう立法を行う必要性、必然性は無い。しかしその上で、百歩譲って、きょう一万歩という言い方をしましたが、あえて立法するならば、極めて限定的な形式犯、『公に掲揚されてい