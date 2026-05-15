ロシアの大規模攻撃で倒壊した住宅ビルの瓦礫の中から人々を捜索する救助作業車両/Valentyn Ogirenko/Reuters via CNN Newsourceキーウ（CNN）ウクライナの首都キーウを標的としたロシア軍による大規模な空爆が2日にわたって行われ、少なくとも17人が死亡、数十人が負傷した。ウクライナ当局が明らかにした。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が13日真夜中からウクライナに向けて1560機以上のドローン（無人機）を発射し