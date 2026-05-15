日本製鉄は5月13日、USスチールの100%子会社でスロバキアに拠点を置くU.S.Steel Košice(以下、USSK)について、日本製鉄が100%を直接出資する体制へ移行することを決定したと発表した。移行は2026年10月1日を予定しており、同日付で社名を「Nippon Steel Slovakia(略称:NSSK)」に変更する予定だという。日本製鉄 ロゴ○USSKの概要USSKは1965年の操業開始以降、自動車、電機、容器、エネルギー、建設、サービスセンターなど、中