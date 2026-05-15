名古屋を拠点に活動する予定だったアイドルユニット「りんゆい」の公式Ｘ（旧ツイッター）が１５日、更新され、メンバーの伊藤梨花に重大な事務所契約違反が発覚したとして、５月１４日付での契約解除とユニットの結成中止を発表した。「りんゆい」は今月１７日に名古屋のＣＬＵＢＳＡＲＵでお披露目ライブ開催、２４日には名古屋で開催されるｍｉｎｉちかっぱ祭への出演を発表していたが、開催をわずか２日後に控えたタイミン