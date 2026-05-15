日本製鉄と山陽特殊製鋼は5月13日、2027年4月1日を効力発生日として、日本製鉄を存続会社、山陽特殊製鋼を消滅会社とする吸収合併を行うと発表した。山陽特殊製鋼は合併と同時に解散する。日本製鉄 ロゴ○山陽特殊製鋼の概要山陽特殊製鋼は、高清浄度鋼製造技術をベースに、国内シェアNo.1の軸受鋼をはじめとする製品を供給してきたほか、欧州やインドなどで一貫製造を通じたグローバル化を進めてきた。主原料に鉄スクラップを使用