チャンネル登録者220万超の人気YouTuber・かの／カノックスターさんが、2026年5月13日にYouTubeを更新。「ヨメック」こと妻との関係に進展があったことを報告した。「張り合ってた感がすげぇあって」カノックスターさんは24年1月に一般女性と結婚し、同5月に第1子となる長女が生まれたことを公表している。26年5月9日のYouTubeでは、「奥さんと娘が家出しました」と告白。育児や家事を妻に任せがちになっていたことを明かし、ヨメ