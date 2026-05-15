かむ力が弱ると消化不良を起こしやすくなる！消化を助ける食事の仕方とは 消化を助ける食事の仕方 若いときとは異なる食環境や飲み薬に原因があることも 筋力が落ちると、かむ力も弱ってくるというのは、しっかりかむことで唾液が出て、消化を助けることはご存じのとおりです。しっかりかめなくなることで、まず消化に必要な唾液が徐々に少なくなります。ほかにも筋力が落ちると、飲み込む力や食道の力、胃腸の収縮力も落ち