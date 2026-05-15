なぜ認知症になってしまうのか 「アルツハイマー型認知症」は、アルツハイマー病によって脳が数十年かけて縮む（萎縮する）ことで、記憶したり話したりといった認知機能が低下する病気です。アルツハイマー病の発症のしくみは諸説ありますが、「アミロイドβ（ベータ）」や「タウ」といった、異常なたんぱく質が脳にたまることが原因とされています。 「アミロイドβたんぱく」は脳内に生じる老廃物で