夏が近づくと気になるのが子どもの「水泳」です。しかし、近年「学校の授業だけでは子どもが泳げるようにならない」と悩む保護者が急増しています。その背景にある学校教育の現状と、命に関わる水難事故のリスクについて解説します。 激減する小学校の水泳授業。猛暑による「中止」も かつては年間15回程度あった小学校の水泳授業ですが、現在は5～6回程度にまで減っている学校も少なくありません。その主な理由は、教