アイドル界のグラビアニューヒロイン誕生！FES☆TIVE小柴あいりが衝撃の豊満ボディを解禁！ 「日本を元気に！」を掲げるアイドルグループ・FES☆TIVEの小柴あいりが、5月11日発売の『週刊プレイボーイ21号』で初グラビアを飾った。 小柴あいり © 横山マサト／集英社 昨年夏にSNSで水着姿を公開した際、その抜群のスタイルが大きな反響を呼び、ファンの間で「衝撃の逸材」