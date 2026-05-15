心身の反応が地味な表現「いら立ち」は決定的なエモーションに到達するまでの小道具として使う！？ いらだち［英：Annoyance］ いら立ちの意味 思い通りにかず、気をもむこと。 いら立ちの類語 焦り鬱憤焦燥短気むしゃくしゃ不服鬱積など いら立ちにおける体（フィジカル）の反応 冷たい態度をとる体に力がこもる鼓動が速くなるこめかみが痛いいら立ちのあまりわななく耳鳴りがしてく