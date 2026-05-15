75型4K液晶「75U8S」 ハイセンスジャパンは、量子ドット×ミニLEDバックライトを搭載した4K液晶テレビ「U8Sシリーズ」を5月25日に発売する。85型から55型までの4サイズを用意。価格はオープンで、市場想定価格は23.1万円前後から。 「U8Sシリーズ」ラインアップ ・85型「85U8S」49.5万円前後5月25日発売 ・75型「75U8S」36.3万円前後同上 ・65型「65U8S」27.5万円前後同上 ・55型「55U