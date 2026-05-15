ＮＹ原油時間外上げ拡大、トランプが海峡開放不要と発言 東京時間10:33現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝102.81（+1.64+1.62%） NY原油先物は上げ拡大、トランプが海峡開放は不要と発言した。 トランプ米大統領は「ホルムズ海峡の開放は必要ない、中国の習近平国家主席が米原油購入案を気に入っている」と述べた。