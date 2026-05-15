米株価指数先物下げ拡大、トランプが海峡開放不要と発言 東京時間10:41現在 ダウ平均先物JUN 26月限49963.00（-191.00-0.38%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7499.25（-26.25-0.35%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限29552.75（-135.00-0.45%） 米株先物は下げ幅を拡大。 トランプ米大統領は「ホルムズ海峡の開放は必要ない、中国の習近平国家主席が米原油購入案を気に入っている」と述べた。