ドル円158.56円まで上昇、トランプ発言でドル買い強まる トランプ発言を受け有事のドル買いが広がっている。ドル指数が先月末以来の高水準、米10年債利回りは4.519%まで上昇し昨年6月来高水準となっている。ドル円は一時158.56円まで上昇した。 トランプ米大統領は「ホルムズ海峡の開放は必要ない、中国の習近平国家主席が米原油購入案を気に入っている」と述べた。これは海峡封鎖の長期化を意味するものだ。