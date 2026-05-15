トランプ発言で有事のドル買い物価統計受け円買いも原油急伸 トランプ発言を受け有事のドル買いが広がっている。ユーロドルは1.1646付近まで下落し1カ月ぶり安値をつけている。ポンドドルも1カ月ぶり安値。豪ドルは対ドルで0.35%下げている。ドル指数が先月末以来の高水準、米10年債利回りは4.519%まで上昇し昨年6月来高水準となっている。 国内企業物価指数の伸びが急拡大したことを受け、日銀の6月利上げ観測が