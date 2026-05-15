エミライは、自社オリジナルブランド・emの完全ワイヤレスイヤフォン「NEXIEM Limited(Studio Master Edition)」のクラウドファンディングを、5月15日11時よりGREEN FUNDINGにて開始した。プロジェクト期間は6月30日まで。音質設計には2名のレコーディングエンジニアが参加しており、両名は期間中、イベントを通じてユーザーの声を直接聞きながらサウンドを決定していく。 クラウドファンディングペー