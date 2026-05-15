日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日午後２時から、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯の日本代表メンバーを発表する。世界一を目指す２６人のメンバーに誰が選ばれるのか。本大会を現地で取材する記者４人の予想を紹介する。７〜８枠と見込まれるＤＦは、５大会連続Ｗ杯出場を目指す３９歳・長友佑都（ＦＣ東京）が選出されるかが注目の１つ。担当記者は３人が「太陽」「空気清浄機」などとして