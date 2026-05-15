日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日午後２時から、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯の日本代表メンバーを発表する。世界一を目指す２６人のメンバーに誰が選ばれるのか。本大会を現地で取材する記者４人の予想を紹介する。ＭＦは直前で負傷者が相次ぎ予想が割れている。特に絶対的な存在である三笘薫（ブライトン）の左太もも裏負傷で大きく状況が変わった。大会中の復帰はきわめて難しいとみ